ГУР МО: двох українських пілотів звільнено з полону РФ

З полону російських окупантів звільнили двох українських пілотів Івана Пепеляшка та Олексія Чижа. Про це повідомляє прес-служба﻿ Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Відмічається, що пілоти потрапили в полон 8 березня в районі села Нова Басань у Чернігівській області.

Місце їх утримання змінювали кілька разів, доки не відправили до СІЗО міста Курськ, де вони перебували в камері ще з вісьмома українськими офіцери.

Іван Пепеляшко розповідає, що, незважаючи на серйозні поранення у СІЗО, більшість українців не отримують елементарної медичної допомоги:

"Хлопці тримаються але у більшості рани почали гноїтися. Просили росіян дати хоча б бинти і зеленку, подбати про найтяжчих. Але марно".

Водночас постійно тривали виснажливі допити. Олексій Чиж згадує, що кожен допит традиційно розпочинався з путінської пропаганди щодо того, що Україну вигадав Ленін:

"Примушували записувати пропагандистські відео. Якщо відмовлялись, погрожували що перестануть перев’язувати рани товаришам. Казали, що будуть відрізати запалені частини по шматочку. Згадували про наші сім'ї та про небезпеку, яка їм загрожує".

Російські офіцери навіть при допитах визнавали, що їхній "бліцкриг" провалився, і поставленої мети досягти не вдалося.

"Вони справді зомбовані. Запитують, чи багато в Україні "нациків"… повторюють, що хочуть звільнити Україну від нацистів. Що ми скоро знову житимемо в одній країні, а Галичину забере Польща" , — каже Іван Пепеляшко.

Наразі Іван Пепеляшко та Олексій Чиж перебувають у безпеці. Вони у шпиталі, та отримують усю необхідну медичну допомогу.