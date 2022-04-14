Кім: Росія хоче дестабілізувати ситуацію в прикордонних областях
Мобілізація в Росії неможлива, тому зараз шукають спосіб, як розхитати ситуацію в прикордонних регіонах, повідомив у відеозверненні голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Він вважає, що в областях Росії, які межують з Україною, хочуть розхитати ситуацію та оголосити військовий стан, щоб мати можливість провести мобілізацію. Зокрема для цього поширюють інформацію про вибухи в деяких регіонах біля українського кордону.
Кім зазначив, що наразі робиться все можливе для оборони Миколаєва.
"Ми зараз копаємо місто. І далі копатимемо стільки скільки потрібно. Хочеш миру готуйся до війни. Нікого до міста не пустимо", - сказав він.
Також Кім додав, що Німеччина має надати Україні танки.
"Виходить так - німецькі танки знову їздитимуть українською землею, стрілятимуть у російські танки. Тільки зараз свастика на російських танках та окупанти росіяни", - сказав він.