Кім: Росія хоче дестабілізувати ситуацію в прикордонних областях

Мобілізація в Росії неможлива, тому зараз шукають спосіб, як розхитати ситуацію в прикордонних регіонах, повідомив﻿ у відеозверненні голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він вважає, що в областях Росії, які межують з Україною, хочуть розхитати ситуацію та оголосити військовий стан, щоб мати можливість провести мобілізацію. Зокрема для цього поширюють інформацію про вибухи в деяких регіонах біля українського кордону.

Кім зазначив, що наразі робиться все можливе для оборони Миколаєва.

"Ми зараз копаємо місто. І далі копатимемо стільки скільки потрібно. Хочеш миру готуйся до війни. Нікого до міста не пустимо" , - сказав він.

Також Кім додав, що Німеччина має надати Україні танки.