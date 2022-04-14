Валютний ринок в умовах війни: день 50-й

У четвер, 14 квітня, робота міжбанківського﻿ валютного ринку триває у звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у вівторок, 12 квітня, загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті зріс і досяг 183,05 млн. доларів. Це максимальний денний обсяг операцій у квітні, зафіксований на міжбанку. З них операцій у доларі США пройшло на 130,73 млн. доларів. Дані щодо операцій на міжбанківському валютному ринку оприлюднив Національний банк із затримкою на одну добу.

За даними Нацбанку, у вівторок обсяг заявок на купівлю валюти від клієнтів перевищував обсяг заявок на продаж на 12,9 млн. доларів.

НБУ з 24 лютого купує в експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 13.30 четверга євро купують по 31,9322 гривень, а продають по 32,2515 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 14 квітня знизився на 2 045,1 млн. і склав 55 378,1 млн. гривень.

На готівковому валютному ринку в четвер продовжується зростання вартості «американця». За інформацією порталу «Курс України», з більшості регіонів повідомляють про суттєве зростання попиту на готівкову валюту та паралельне зниження пропозиції. Зокрема, у столиці, де ще вчора долар продавали по 32,60-32,70 гривні, сьогодні цінник на продаж стартує з 32,80 грн, а місцями доходить до 33,05-33,20 гривні. В обласних центрах спостерігається схожа картина: так, у Миколаєві долар подорожчав на 20 копійок, із вчорашніх 32,70 цінники підняли до 32,90 гривень.

Євро на FOREX вчора після обіду розгорнулось вгору після публікації даних зі США, які продемонстрували зростання цін виробників, що підтримало фондовий ринок і спричинило падіння американського долара до решти провідних світових валют. Сьогодні євро піднялось до позначки 1,0923 долара – на 115 пунктів вище за вчорашній мінімум. Готівкове євро в Україні продовжило дорожчати за доларом, при цьому діапазон цін став набагато ширшим. Так, у Києві євро сьогодні продають за ціною від 36,30 до 36,60-36,65 гривень. На Західній Україні євро значно дешевше, хоча ціни теж зросли. Так, у Львові євро ще вчора продавали 35,25, а сьогодні – вже 35,60 гривень.

Ціна криптовалюти №1 «біткоїна» вчора ввечері пішла вгору і сьогодні на біржі Binance досягла позначки 41 561,31 $. Наразі біткоїн консолідується у вузькому діапазоні 41000-41400 доларів. Не можна виключити спроби знову опуститися нижче за рівень 40000, з метою набору позицій у «лонг».

У закритій частині форуму порталу для передплатників відкрилася спеціальна тема з пропозиціями про купівлю-продаж криптовалют за гривню та готівкову валюту, де перевірені оператори крипторинку виставляють свої пропозиції.