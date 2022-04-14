У Херсонській області мер Таврійська склав повноваження

Міський голова Таврійська Херсонської області Микола Різак заявив про складання повноважень. Причиною він назвав погіршення стану здоров'я. Про це він заявив у Facebook, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"У зв'язку з погіршенням стану мого здоров'я та необхідністю тривалого лікування мною написана заява на відпустку з подальшим офіційним складанням повноважень міського голови. Дякую всім за співпрацю та підтримку. Міський голова Таврійська Микола Різак" , - написав Різак.

Нагадаємо, що з 1 квітня міський голова Таврійська перебував у полоні російських окупантів.