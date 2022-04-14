Міноборони РФ: крейсер "Москва" зберігає плавучість

У четвер, 14 квітня, у Міноборони Росії заявили, що крейсер "Москва" внаслідок детонації боєкомплекту і пожежі не затонув і "зберігає плавучість", повідомляє Корреспондент.

"Вогнища спалаху на крейсері "Москва" локалізовано. Відкритого горіння немає. Вибухи боєприпасів припинені. Крейсер "Москва" зберігає плавучість. Основне ракетне озброєння не пошкоджене. Екіпаж був евакуйований на кораблі Чорноморського флоту, що перебувають у районі. Вживають заходів з буксирування крейсера в порт" , – заявили у відомстві.

Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що президенту РФ Володимиру Путіну по лінії Міноборони доповіли про ситуацію із крейсером "Москва".

У свою чергу офіцер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров заявив, що крейсер був підбитий ракетами Нептун, потім отримав суттєві пошкодження та спалахнула пожежа. За його словами, інші кораблі намагалися допомогти екіпажу крейсера, але через вибух і шторм він перекинувся на бік і почав тонути.