CERT-UA: українцям розсилають новий вірус – "мобілізаційний реєстр"

Окупанти здійснюють чергову кібератаку на державні органи країни. Вона маскується під назвою "Мобілізаційний реєстр".﻿ Про це, із посиланням на CERT-UA, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.

У Державному центрі кіберзахисту повідомляють, що українців продовжують атакувати в мережі. Ворог розсилає документ під назвою "Мобілізаційний реєстр", який заражений вірусом.

Так, урядова команда реагування CERT-UA виявила чергову загрозу. Серед українців масово розповсюджують XLS-документи з назвою "Мобілізаційний реєстр.xls".

Якщо відкрити файл, то відбудеться:

Якщо ви відкриєте цей інфікований документ й активуєте команду, остання завантажить зашифрований файл;

Далі EXE-файл встановить на ваш комп'ютер шкідливу програму GzipLoader;

Також вона завантажить та встановить програму IcedID, яка має ще має назву BankBot.

Повідомляється, що ця програма належить до класу "банківських троянських". ЇЇ особливостей полягає в тому, що вона викрадає дані для автентифікації.