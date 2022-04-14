Верещук: відбувся четвертий обмін військовополоненими

Сьогодні, 14 квітня, відбувся четвертий обмін військовополоненими. Загалом додому повернуться 30 громадян. Про це повідомила﻿ віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"За наказом Президента Зеленського сьогодні відбувся черговий, четвертий, обмін військовополоненими" , - написала вона.

Верещук зазначила, що обміняно 5 офіцерів та 17 військовослужбовців рядового складу. Також звільнено 8 цивільних, включаючи 1 жінку.