Верещук: відбувся четвертий обмін військовополоненими
Сьогодні, 14 квітня, відбувся четвертий обмін військовополоненими. Загалом додому повернуться 30 громадян. Про це повідомила віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
"За наказом Президента Зеленського сьогодні відбувся черговий, четвертий, обмін військовополоненими", - написала вона.
Верещук зазначила, що обміняно 5 офіцерів та 17 військовослужбовців рядового складу. Також звільнено 8 цивільних, включаючи 1 жінку.
"Загалом сьогодні додому їдуть 30 наших громадян", - йдеться в повідомленні.