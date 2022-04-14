Кубраков: чоловіків призовного віку залучатимуть до відновлення міст

В Україні чоловіків призовного віку залучатимуть до відновлення міст, які постраждали під час війни. Про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв'ю, повідомляє Новое время.

Задіяні у відновлювальних роботах громадяни не підлягатимуть мобілізації. За словами Курбакова, буде застосовано бронювання, щоб не було нестачі у робочих руках.