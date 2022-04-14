Кубраков: чоловіків призовного віку залучатимуть до відновлення міст
В Україні чоловіків призовного віку залучатимуть до відновлення міст, які постраждали під час війни. Про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв'ю, повідомляє Новое время.
Задіяні у відновлювальних роботах громадяни не підлягатимуть мобілізації. За словами Курбакова, буде застосовано бронювання, щоб не було нестачі у робочих руках.
"Я думаю, що точно для частини якихось людей буде бронювання. Так само як було, наприклад, із водіями вантажівок у логістичних компаніях. В перші дні вони теж зіткнулися з цією проблемою, що є вантажівки, є мережі супермаркетів, яким потрібно перевозити продукти, але нема водіїв. Зараз більш-менш питання вирішено. Ми бронюємо якусь частину людей саме під такі задачі, вони нічим іншим не займаються", - сказав він.