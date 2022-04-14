НБУ спрогнозував рівень інфляції на кінець року

За підсумками 2022 року, інфляція в Україні може перевищити 20%. Про це йдеться на сайті Національного банку, повідомляє Корреспондент.

Як зазначається, подорожчання товарів та послуг буде зумовлене, зокрема, порушенням виробничих процесів, логістичними проблемами через тимчасову окупацію частини територій, руйнування транспортної інфраструктури та, як наслідок, нерівномірно розподілену пропозицію по окремих регіонах.

На зростання інфляції також вплинуть ефекти перенесення девальвації обмінного курсу гривні, що відбулася напередодні війни та висока вартість енергоносіїв у світі, що чинитиме тиск на вартість палива, товарів та послуг зі значною часткою енергоносіїв у собівартості.

При цьому зростання цін стримуватиметься заходами Нацбанку та уряду, у тому числі тимчасовою фіксацією обмінного курсу гривні, що стримує ймовірне погіршення очікувань та подорожчання імпортних товарів, зниженням податків, у тому числі непрямого оподаткування імпорту, фіксацією цін на житлово-комунальні послуги та адміністративним регулюванням цін. на ряд продуктів харчування та палива.

Також стримуватиме інфляцію надлишок пропозиції окремих сільськогосподарських культур через обмежені можливості їх експорту.

У НБУ зазначили, що знову застосовуватимуть облікову ставку та інші монетарні інструменти для утримання під контролем інфляційних очікувань та поступового зниження інфляції після поновлення функціонування каналів монетарної трансмісії.