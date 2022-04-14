ВСУ: десантники звільнили на півдні кілька населених пунктів

Українські військові продовжують знищувати ворога та звільняти території. Про це заявило командування десантно-штурмових військ ЗСУ, повідомляє Корреспондент.

"Були завчасно проведені необхідні заходи для виявлення та придушення вогнем пунктів управління, вогневих засобів та інших важливих об'єктів противника. Після цього штурмовими підрозділами було проведено наступальні дії" , - йдеться у заяві.

Зазначається, що окупанти зазнали значних втрат і почали відступати, залишаючи зайняті позиції.

Внаслідок цього львівські десантники звільнили від окупації кілька українських населених пунктів.