Губернатор Білгородської області заявив про обстріл з боку України

Губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков сьогодні, 14 квітня, заявив про обстріл села Сподарюшине з боку України, повідомляє Корреспондент.

За словами губернатора, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

"Сьогодні було неспокійно в Грайворонському міському окрузі. Село Сподарюшино було обстріляне з боку України. Постраждалих і жертв серед мирного населення немає. Руйнувань житлових і соціальних об'єктів немає" , - пише Гладков у телеграм-каналі.

Гладков додав, що два села Білгородської області перебувають під додатковою охороною.