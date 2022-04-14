ДПСУ: РФ відкривала вогонь на кордоні Чернігівської та Брянської областей
Росіяни у середу, 13 квітня, відкривали вогонь на ділянці, де Чернігівська область України межує з Брянською областю РФ у районі пункту пропуску "Вільча". Про це заявив керівник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, повідомляє Корреспондент.
"Вчора в Чернігівській області фіксувався вогонь з гранатометів та стрілецької зброї, який відкривали рашисти з боку свого пункту пропуску Погар", - написав 14 квітня керівник ДПСУ на своїй сторінці у Фейсбук.
За словами Дейнеко, діяти доводиться обережно через небезпеку мінування місцевості.
"Як завжди, орки, як навала сарани. Інфраструктуру знищували... Залишається небезпека мінування місцевості та обстрілів, тому діємо дуже обережно", - розповів Дейнеко.