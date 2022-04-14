Кулеба запевнив, що скандал зі Штайнмаєром врегулюють

Україна з повагою ставиться до інституту федерального президента ФРН і не зацікавлена в загостренні відносин з Німеччиною, але очікує від Берліна "нової політики" щодо Києва. Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба на пресконференції у Києві, повідомляє Корреспондент.

Таким чином він прокоментував повідомлення про те, що президент Володимир Зеленський відмовився ухвалити у Києві президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра через те, що той проводив проросійську політику.

"Україна з великою повагою ставиться до Німеччини. Ми не завжди у всьому згодні з німецькою політикою, але ми поважаємо Німеччину як країну як партнера, і для нас абсолютно очевидно, що глава держави, президент Федеративної Республіки Німеччина, є одним із символів цієї країни, і ми з такою самою повагою ставимося до інституту федерального президента Німеччини» , - заявив Кулеба.

Він наголосив, що Україна не зацікавлена в ескалації та загостренні двосторонніх відносин з Німеччиною.

"Тому я впевнений, що ця ситуація буде врегульована дипломатичними каналами і жодної шкоди для українсько-німецьких відносин не буде" , - сказав глава МЗС України.

Кулеба зазначив, що Україна виступає за відносини, які будуються на взаємній повазі та побудові нової німецької політики щодо України за нинішніх обставин. І такої нової політики чекає від нового німецького уряду.