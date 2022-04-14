Пентагон підтвердив часткову справність крейсера "Москва"

Російський крейсер Москва залишається на плаву після вибуху. Про це заявив у четвер, 14 квітня, речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Корреспондент.

"Ми знаємо, що стався вибух. Судячи зі знімків, які є у нашому розпорядженні, вибух виглядає серйозним. Ми не знаємо, що стало його причиною" , - сказав він.

За його словами, після вибуху корабель рухався на власному ході, ймовірно, до порту Севастополя.

"Ми бачили повідомлення в соцмережах, що, можливо, це була українська ракета берегової оборони, яка його вразила. Ми не можемо цього виключати, прямо зараз у нас недостатньо інформації" , - додав він.

Він зазначив, що для України важлива берегова оборона, оскільки РФ має певну перевагу на Донбасі. Тому в анонсованому пакеті допомоги на 800 млн доларів є безпілотні катери берегової оборони.

Кірбі заявив, що російська армія, як і раніше, має проблеми з логістикою та координацією, тому сконцентрується на меншій території.