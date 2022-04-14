Розвідка оприлюднила секретні документи армії РФ щодо захоплення Києва

У розпорядженні української розвідки опинилися документи російських окупантів, які свідчать про їхні наміри захопити Київ. Про це йдеться у пресрелізі Міноборони України, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що угруповання російських військ Центр, що діяло на Чернігівському та Сумському напрямках, одержало завдання захопити лівобережну частину української столиці.