РНБО: РФ проводить теракти на своїй території з метою звинуватити Україну

У Росії розпочали реалізацію плану проведення терактів на власній території для нагнітання антиукраїнської істерії. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО, повідомляє Корреспондент.

Так, станом на 14 квітня на російському прикордонному пункті сталося вже кілька "терактів", у скоєнні яких керівництво РФ звинувачує українські диверсійно-розвідувальні групи.

Наголошується, що ЗМІ РФ заявили з посиланням на губернатора Курської області, що 13 квітня стався обстріл російського прикордонного наряду в Коренівському районі нібито з лісосмуги на українській території.

Крім того, ФСБ РФ повідомила, що з боку України нібито обстріляли прикордонний пункт пропуску в Брянській області.

Нагадаємо, за останні два тижні Росія неодноразово заявляла про обстріл своїх прикордонних пунктів у Курській області.