ГУР виклала дані генералів РФ, які керували "спецоперацією" під Києвом та Маріуполем

Українська розвідка оприлюднила персональні дані, включаючи домашні адреси та склад сім'ї, двох російських командувачів - Валерія Солодчука та Олександра Дворнікова. Про це заявило Головне управління розвідки Міноборони, повідомляє Укрінформ.

Перший керував операцією військ Росії із захоплення Києва із західного напрямку, другий - злочинними діями зі знищення Маріуполя.

«ГУР МО України отримало дані на російських військових злочинців, що належать до найвищого командного складу, які усвідомлено виконують накази путінського режиму зі знищення Української держави» , - зазначає у Facebook пресслужба МО.

Зокрема, йдеться про Солодчука Валерія Миколайовича, який бере участь безпосередньо у відкритому військовому вторгненні в Україну – командує підрозділами 36-ї армії, виділеними до складу угруповання військ "Схід". У період із лютого по квітень 2022 року керував діями підлеглих сил під час операції із захоплення Києва із західного напрямку. Військовослужбовці цих підрозділів причетні до військових злочинів проти мирного населення Київської області.

Ще одним військовим злочинцем є Дворніков Олександр Володимирович.

З 8 квітня 2022 року призначений командувачем угрупуванням російських військ, задіяних під час відкритого військового вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

До цього здійснював командування угрупуванням військ "Південь". Підлеглі йому підрозділи збройних сил та військ національної гвардії Росії причетні до військових злочинів проти мирного населення Маріуполя.

У ГУР МО наголосили, що покидьків без честі, душі та совісті жоден бункер не врятує від покарання за тяжкі злочини проти українського народу.