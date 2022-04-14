ОВА: росіяни обстріляли на Сумщині прикордонний пункт

Військові РФ обстріля﻿ли на Сумщині Велику Писарівку, де розташований прикордонний пункт. Про це заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, повідомляє Укрінформ.

"Велика Писарівка. Російська ворожа сторона обстріляла наші території. Подробиці пізніше" , - написав глава ОВА у Телеграмі.

Як повідомлялося, з початку війни з Росією Сумщина стала регіоном, який постраждав від загарбників - деякі громади, як Тростянець, місяць були захоплені. У деяких, як в Охтирці, через авіабомбардування повністю знищено інфраструктуру. ЗСУ звільнили область від рашистів 26 березня, повністю відновили контроль над кордоном на початку квітня.

Наразі на Сумщині сили ЗСУ та ТрО активно будують оборонні укріплення, щоб у разі чергового наступу ворогові було нелегко просунутися вглиб України.