Глави парламентів Чехії та Польщі відвідали Ірпінь та Бучу

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відвідав звільнені від російських загарбників Бучу, Бородянку та Ірпінь Київської області разом із Головою Сенату парламенту Чеської Республіки Мілошем Вистрчілом та Маршалком Сенату Республіки Польща Томашем Гродзким, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться у пресрелізі Апарату ВР. Стефанчук висловив подяку Вистрчилу та Гродзкому, які першими з глав європейських парламентів відгукнулися на його пропозицію відвідати Україну, щоб на власні очі побачити наслідки звірств російських військ та панування "російського світу".

"Це перші спікери, які погодилися на мою пропозицію поїхати в Україну та на власні очі побачити, до чого спричиняють загравання з росією, "умиротворення агресора", якими можуть бути наслідки мовчання. Я дуже хочу подякувати Польщі та Чехії – нашим побратимам, які ніколи не мовчали. Вони завжди були першими, хто говорив про необхідність супротиву рф. Ми маємо можливість на власні очі побачити, що відбувається геноцид українського народу, усі можливі та неможливі воєнні злочини. Усе це документується, фіксується" , — наголосив спікер українського парламенту.

Окрім цього, він повідомив, що готовність відвідати Україну вже також висловили спікери Грузії, Румунії, Швейцарії. Стефанчук зазначив, що своїм візитом європейські колеги демонструють не лише свою підтримку України, а й сміливість і відданість ідеалам добра.

"На моє глибоке переконання, найефективніше спілкування – це спілкування між народами. А спілкування між народами можливе через спілкування з органами, які представляють народи, – із парламентами… Парламенти Польщі та Чехії – це ті, які на передовій підтримки України. Тому від імені українців, від імені українського парламенту, я хочу подякувати вам, вашим парламентам за ухвалені рішення, передану зброю, фінансову допомогу, потужні санкції та, звичайно, за вашу підтримку України на шляху євроінтеграції" , — додав він.

Спікер парламенту Чехії Мілош Вистрчіл висловив на готовності донести тим, хто ще має сумніви у скоєнні злочинів Росією в Україні, правду про страшні події.

"Ми вважаємо Україну незалежною і демократичною країною. Навіть у таких обставинах працює український парламент, діє українська держава. І ми хочемо сказати, що дуже шануємо вашу мужність, ваше бажання жити в незалежній державі. Ми в Чехії, а також впевнений, у Польщі, знаємо, що ви воюєте не лише за власну незалежність, за власну демократію, але також за нашу. Ви тут боретеся за ті європейські цінності, які принесли Європі добробут і процвітання" , — підкреслив Вистрчіл.

Водночас маршалок Польського Сейму Гродзький наголосив на тому, що немає жодного виправдання жорстокій агресії РФ проти вільної та незалежної країни лише тому, що ця країна має прагнення долучитися до сім’ї європейських, вільних країн.