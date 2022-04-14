Парламентська фракція "ОПЗЖ" припинила діяльність

За рішенням Ради національної безпеки і оборони проросійська фракція "Опозиційна платформа - За життя" призупинила діяльність у Верховній Раді.﻿ Про це поінформували народні депутати, які були присутні на засіданні парламенту в четвер, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, про це заявив у Телеграмі парламентарій з "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Призупинена діяльність фракції ОПЗЖ в Верховній Раді України" , - написав він.

Водночас нардеп із фракції "Слуга народу" Олексій Мовчан у Фейсбуці уточнив, що фракція призупинила діяльність за рішенням РНБО.

Як повідомлялося, напередодні Голова ВР Руслан Стефанчук спрогнозував, що найближчим часом фракції "Опозиційна платформа – За життя" у парламенті вже не буде.

До фракції ОПЗЖ входили 44 народні депутати. Після початку повномасштабної російсько-української війни з неї масово почали виходити парламентарії.