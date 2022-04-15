Київстар змінює умови: що подорожчає з 21 квітня
Оператор мобільного зв'язку "Київстар" змінює умови дзвінків до Росії. Вартість однієї хвилини розмови з російським номером піднімається до 20 грн , а правила дзвінків до інших країн залишаються без змін, повідомляє Сьогодні.
Відповідну інформацію клієнти оператора отримали у СМС.
Зміни набудуть чинності з 21 квітня, зазначається у повідомленні.
"Київстар" закриває популярні тарифи
З 1 травня оператор закриває чотирьох популярних серед українців тарифу:
- Соцмережі +1000мб";
- "Соцмережі +3000мб";
- "Смартфон базовий";
- "Смартфон профі".
Проте натомість, з 14 квітня "Київстар" підвищив кількість мегабайтів мобільного інтернету у тарифах – "Спілкування без кордонів" і "Дзвінки без кордонів".
Місячна плата при цьому не зміниться, зате зросте кількість інтернету у цих тарифах до 5000 МБ тиждень замість 100 МБ.
Також на період війни в Україні Київстар знизив вартість своїх додаткових пакетів "День Онлайн", "Інтернет-пакет" та "Нічний".