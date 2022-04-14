Суспільне: окупанти з вертольотів обстріляли села на Харківщині

У Харківській області російські війська обстріляли Золочівську громаду з вертольотів, двоє дітей отримали поранення. Про це передає Суспільне з посиланням на керівника громади Віктора Коваленка, повідомляє Укрінформ.

«До обіду сьогодні дуже сильно обстріляли Золочів. Є зруйновані приватні будинки, підприємства. Потім обстріляли Одноробівку, це село нашої громади на кордоні з РФ. Там 8 пошкоджених та 4 повністю зруйнованих будинки. Після цього почали обстрілювати сусідню Олександрівку (також на кордоні з РФ - ред.), залетіли туди два російські вертольоти та почали стріляти. Поранено двох дітей – школярів 9 та 11 років. Поранення у шию, у стегно. Відправили до лікарні» , – написав Коваленко у Телеграмі.

Наразі, за інформацією від мешканців, в обстріляних селах немає електропостачання - пошкоджені лінії електропередачі.

Як повідомляв Укрінформ, Золочів на Харківщині обстрілювали неодноразово. Зокрема, 6 квітня загинула 1 людина, троє отримали поранення. Від початку війни і до сьогодні в громаді налічувалося 10 загиблих і 34 поранених (із них троє - діти). Пошкоджено десятки будинків та інфраструктура селища Золочів.