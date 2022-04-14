Вілкул: фронт від Кривого Рогу відсунувся на 40-50 км
Кривий Ріг продовжує посилювати оборону та "окопуватися", відсуваючи лінію фронту. Про це в ефірі національного марафону сказав начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул, повідомляє Укрінформ.
"Фронт відсунутий від Кривого рогу на 40-50 км. При кожному просуванні фронту ми будуємо додаткові рубежі оборони. Ми - промислове місто, але й ворог нікуди не подівся, теж вживає дій. Ми готуємося до будь-якого варіанту розвитку подій", - сказав він.
Вілкул також додав, що бюджет міста впав, але грошей вистачить на соціальні виплати, зарплати, а також працює вся інфраструктура, газопостачання, водопостачання.
"Великі підприємства працюють. Починає працювати малий та середній бізнес. Ми працюємо адресно з кожним підприємством, допомагаємо десь побудувати нову логістику, з постачанням сировини. Економіка - це кровоносна система держави, це зарплата, це податки", - сказав Вілкул.
Водночас у місті немає капітального будівництва, заморожено всі програми розвитку, анульовано контракт на закупівлю 15 трамваїв.