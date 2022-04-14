Зведення Генштабу: РФ має проблеми з мобілізацією

За даними української розвідки, російському військовому командуванню не вдається виконати плани з мобілізації військових на Північному Кавказі.﻿﻿ Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 14 квітня, повідомляє Українська правда.

"Командуванню російської армії не вдається виконати плани з мобілізації людського ресурсу у Північно-Кавказькому регіоні для участі у війні проти України. Основною причиною є небажання населення зазначеного регіону брати участь у бойових діях. У зв’язку з критичною ситуацією, що склалася з комплектуванням особовим складом бойових підрозділів, командування збройних сил РФ планує почати новий процес мобілізації на національному рівні. За задумом, мобілізація, з метою її приховування, буде проводитись паралельно з плановим призовом на військову службу" , - зазначили у Генштабі.

Російські окупанти намагаються завершити підготовку наступу в східних областях України. Наразі триває нарощування авіаційного угруповання та системи управління військ.

Також українська розвідка має інформацію про підготовку додаткових підрозділів зі складу Північного флоту РФ та 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, яким видають техніку і боєкомплект зі складів і баз тривалого зберігання.

Генштаб повідомляє, що у двох окупаційних підрозділах РФ, які дислокуються в Криму, втрати особового складу становлять більше половини – у 126-й окремій бригаді берегової оборони (Перевальне) та 127-й окремій розвідувальній бригаді (Севастополь).

На Харківщині окупанти здійснюють розвідку на ймовірних напрямках наступу, поповнюють запаси та налагоджують медичне забезпечення. Триває часткове блокування Харкова та артилерійські обстріли житлових кварталів міста.

Окупаційні війська РФ, які вивели із Сумщини в Курську та Брянську області, зараз перевозять до Бєлґородської та Воронезької областей.

За даними Генштабу ЗСУ, у Бєлґороді росіяни розгорнули підрозділи інформаційно-психологічних операцій ЗС РФ задля спроб деморалізації мирних мешканців Харківщини та військових ЗСУ.

На Донбасі російські окупанти за підтримки авіації та артилерії продовжують наступ на окремих напрямках. Ворог здійснював спроби захоплення Попасної, Рубіжного, Сєвєродонецька та Слов’янська. Також українська розвідка помітила підготовку наступу росіян поблизу Барвінкового на Харківщині.

У Гомельській області Білорусі тривають переміщення підрозділів 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу.

Станом на 14 квітня, 50-ту добу повномасштабної війни Росії проти України, окупаційні війська РФ втратили понад 19,9 тисяч солдатів, 160 літаків, 144 гелікоптери, понад 750 танків, понад 120 реактивних систем залпового вогню та майже 2 тисячі бойових броньованих машин.