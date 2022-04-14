Нацбанк прогнозує цього року скорочення ВВП на третину

Внаслідок війни реальний валовий внутрішній продукт України у 2022 році впаде щонайменше на третину. Такі прогнози дав Національний банк України, повідомляє Корреспондент.

Скорочення ВВП очікується за всіма складовими. Зокрема, приватне споживання знизиться з огляду на вимушений виїзд громадян із країни, зростання рівня безробіття, зменшення доходів та економію на другорядних витратах. Через суттєву невизначеність та високі ризики значно скоротиться й інвестиційна активність.

У центробанку зазначають, що зниження споживання та інвестицій може зумовити скорочення імпорту. Проте значні втрати зазнає та експорт товарів через зупинку підприємств, зменшення посівних площ та неможливість ефективного проведення сільськогосподарських робіт через військові дії, блокади морських портів, проблеми з постачанням пального та добрив.

Водночас очікується збільшення складських запасів продукції, які підприємства намагатимуться експортувати пізніше.

"Остаточна оцінка втрат економіки від повномасштабної агресії Росії проти України насамперед залежатиме від тривалості військових дій. Запорукою швидкого відновлення України є подальше проведення структурних реформ, залучення масштабної міжнародної підтримки та інтеграція до Європейського союзу" , - йдеться у повідомленні.

Сьогодні НБУ вдруге з початку війни зберіг облікову ставку на рівні 10%.

За даними Мінекономіки, у першому кварталі 2022 року ВВП України впав на 16%, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Аналітики прогнозують падіння до 50% ВВП України через війну.