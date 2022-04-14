ВР визнала РФ державою-терористом та заборонила символіку "Z" і "V"

Верховна Рада заборонила символіку, яку використовують військові РФ у війні проти України, пропаганду російського неонацистського тоталітарного режиму, а саму Росію визнала державою-терористом, повідомляє Укрінформ.

Це передбачено в ухваленому 14 квітня законі «Про заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку РФ як держави-терориста, символіки, яка використовується збройними та іншими воєнними формуваннями РФ у війні проти України» № 7214, йдеться на сайті ВР.

Так, ухваленим законодавчим актом передбачено, що українське законодавство доповнюється новими термінами «держава-терорист» і «символіка військового вторгнення російського неонацистського тоталітарного режиму в Україну».

У документі визначено, що літери “Z” і “V” визнаються символікою військового вторгнення Росії в Україну, якщо їх використання відповідає встановленим законодавством ознакам.

Крім того, згідно з законом, Росія визнається державою-терористом, однією з цілей політичного режиму якої є державний геноцид українського народу, фізичне знищення, масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури, створення штучних гуманітарних катастроф в окремих регіонах України.

У зв'язку з цим законом передбачено заборону будь-якої пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку Росії як держави-терориста, в тому числі використання символіки вторгнення.

Крім цього, документ визначає, що в Законі України «Про боротьбу з тероризмом» термін “терористична діяльність” має бути доповнено пропагандою російського неонацистського тоталітарного режиму.