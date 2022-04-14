Google зупиняє монетизацію контенту з фейками про війну в Україні

Корпорація Google вирішила припинити монетизацію контенту, який поширює фейки про війну росії проти України або заперечує чи виправдовує її. Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, повідомляє Укрінформ.

"Google припиняє монетизацію контенту, який розповсюджує фейки про війну росії проти України або заперечує чи виправдовує її. Це стосується і матеріалів, які заперечують трагічні події" , - написав міністр у Телеграмі.

Він зазначив, що таке рішення сильно вдарить по російських пропагандистах. За словами Федорова, YouTube хоч і припинив монетизацію в Росії ще 26 лютого, однак сервіси Google продовжували роботу.