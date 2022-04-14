ООН: від початку війни загинули 1964 мирних жителів України

Управління Верховного комісара ООН з прав людини станом на 14 квітня зафіксувало 1964 випадки загибелі та 2613 випадків поранень серед цивільного населення України унаслідок повномасштабного вторгнення Росії, повідомляє Укрінформ.

За даними ООН, серед убитих - 507 чоловіків, 319 жінок, 34 дівчинки та 55 хлопчиків, а також 72 дитини та 977 дорослих, стать яких наразі невідома.

Зазначається, що поранені 304 чоловіки, 222 жінки, 53 дівчинки та 55 хлопчиків, а також 144 дитини та 1835 дорослих, стать яких поки що невідома.

Зауважується, що більшість смертей і поранень спричинені застосуванням боєприпасів та вибухових речовин із великою площею ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари.

В УВКПЛ вважають, що фактичні цифри жертв значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується, а багато звітів усе ще очікують підтвердження. Це стосується, наприклад, Маріуполя та Волновахи Донецької області, Ізюма на Харківщині, Сєвєродонецька та Рубіжного Луганської області, Тростянця на Сумщині, де повідомляють про численні жертви серед мирного населення. Ці дані додатково підтверджуються і не включені у статистику.