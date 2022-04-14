Міноборони: російська армія активно готується до наступу

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російська армія не залишає мети захопити всю Україну. Про це вона сказала в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Зараз триває гаряча фаза війни. Це треба розуміти. І сьогодні ще рано говорити про якісь результати, оскільки сьогодні на всій території України існує загроза ракетних ударів. Крім того, слід розуміти, що сьогодні здійснюються ракетні удари по Запорізькій, Харківській, Донецькій області. І ворог намагається зміцнитись на географічних рубежах Донецької та Луганської областей. Власне, російська армія не залишає своєї мети захопити всю Україну. Зрозуміло, що це дуже важко, вони можуть цього зробити. Але вони все ще цей план для себе вимальовують" , - наголосила Маляр.

За її словами, якщо говорити про короткостроковий план росії, то це схід України, "і залежно від того, як відбувається динаміка боїв, вони формують свої подальші цілі”.

"Сьогодні ми бачимо, що вони все-таки стягують потроху свої війська довкола кордону, вони концентрують техніку, готують територію білорусі до можливих ударів, і у них ведеться, ми бачимо рух і підготовка на території так званої невизнаної республіки Придністров’я на території держави Молдова. Тому сьогодні російська армія в активній фазі готування" , - зазначила заступниця міністра.

Зокрема, за її словами, на території Придністров'я спостерігається підготовка до прийому літаків у районі Тирасполя.

При цьому представниця МОУ зазначила, що хоч на сьогодні в більшості регіонів ситуація більш-менш спокійна, але "ставити на цьому крапку ще зарано, ще небезпека є", зауважила вона.

Заступниця міністра також наголосила, що ЗСУ мужньо відбивають атаки загарбників.

"І якщо деякі населені пункти сьогодні тимчасово зайняті ворогом, то треба сказати, що набагато більше населених пунктів на сьогодні відбито", - сказала вона.