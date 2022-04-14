В українській розвідці дозволили служити іноземцям

Верховна Рада схвалила зміни до закону "Про розвідку", врегулювавши питання щодо прийняття осіб з іноземним громадянством у розвідку, повідомляє Укрінформ.

Народний депутат України Ярослав Железняк написав у Телеграмі, що за це рішення проголосували 352 парламентарії.

Парламент також схвалив зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо відстрочення від призову на військову службу під час мобілізації деяких категорій громадян.