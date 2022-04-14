Forbes оцінив вартість підбитої "Москви" у $750 млн

Forbes оцінив вартість підбитої "Москви" у $750 млн

Підбитий Україною російський крейсер Москва став найдорожчою військовою втратою РФ під час війни в Україні. Forbes оцінив його вартість у 750 мільйонів доларів, повідомляє Корреспондент.

Forbes розрахував приблизну вартість втрати, порівнявши крейсер Москва з крейсером того ж класу Україна, що коштував 720 млн доларів у 1995 році.

У 2020 році крейсер Москва ремонтували. Вартість ремонту точно невідома, але Кримська газета раніше вказувала суму 30 млрд рублів, або 363 млн доларів за курсом на 14 квітня.

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