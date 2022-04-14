Через війну втратили житло майже 220 тис українців

Понад 76 700 інформаційних заявок про знищення та пошкодження майна українців надійшло через "Дію". Загальна площа збитків – понад 5,3 мільйона кв.м. Про це заявила глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк, повідомляє Українська правда.

"На сьогоднішній день рашисти вже залишили без житла понад 219,6 тисяч людей. Це 37 550 унікальних адрес по всій Україні! Це понад 3600 об'єктів культурної спадщини... Інформаційні заявки продовжують надходити і боляче подати цифри, які будуть зрештою після нашої перемоги" , - зазначила Шуляк .