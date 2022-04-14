Макрон пояснив, чому не називає війну в Україні геноцидом

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що використання слова «геноцид» щодо дій Росії «не допоможе» Україні, повідомляє Укрінформ.

Про це Макрон сказав ефірі одного з французьких телеканалів, відповідаючи на запитання, що Президент України Володимир Зеленський висловив жаль щодо відмови Макрона використати цей термін для опису ситуації в Україні.

"Ми всі були приголомшені зображеннями Бучі минулого тижня. Нас усіх шокували сцени, які ми бачимо в Маріуполі, які Франція чітко засудила. Ми направили магістратів, жандармів, щоб допомогти Україні задокументувати ці воєнні злочини та мати можливість розпочати судові процеси. Ось як ми маємо робити. Слово “геноцид” має значення, і слово “геноцид” сьогодні мають кваліфікувати юристи, а не політики. І я звертаю увагу усіх. Якщо це геноцид, то держави, які вважають це геноцидом, за міжнародною конвенцією мають втрутитися. Чи це те, чого хочуть люди? Тобто стати воюючими сторонами? Я так не думаю" , - сказав Макрон.

"Це не допомагає Україні — йти на словесну ескалацію без наслідків" , – заявив він.

При цьому Макрон зазначив, що Франція з першого дня російської агресії була поряд з Україною.

"Франція – це країна, яка в період з 2014 по 2020 роки найбільше допомогла Україні у посиленні захисту. Я запрошую вас подивитися на цифри", – сказав він.

"Моя роль, очевидно, полягає в тому, щоб побудувати мир, зупинити цю війну і допомогти Президенту Зеленському. Але також - уникнути ескалації і захистити французів від розширення війни" , - заявив Макрон.

Відповідаючи на запитання щодо можливості його візиту в Україну, французький президент сказав, що «час прийде».