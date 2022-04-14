Переважна більшість українців вірять у перемогу над Росією

Близько 79% українців цілковито вірять у перемогу України у війні з РФ, ще понад 14% - скоріше вірять.﻿ Це засвідчують результати опитування, проведеного Дослідницькою панеллю "Власна думка" за підтримки Інституту соціології Національної академії наук, повідомляє Укрінформ.

Згідно з опитуванням, близько 79% українців на за питання "Наскільки ви вірите в перемогу України у війні з Росією?" відповіли "повністю вірю". Понад 14% зазначили, що "скоріше вірять", 2% респондентів відповіли "скоріше не вірю" та "зовсім не вірю"; 4,3% вважають, що на це питання "важко відповісти".

Щодо часу, який потрібен Україні задля перемоги, українці вказали від кількох тижнів (15,8% респондентів) до кількох місяців (34,4%). Водночас 17,8% учасників дослідження вважають, що війна триватиме пів року - рік, а 5,7% - що понад рік.

У всеукраїнському онлайн-опитуванні, яке проводилося методом CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), узяли участь 4676 респондентів у всіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донецької та Луганської областей.

Критерії вибірки дослідження відповідають параметрам міського населення України за статтю, віком (14-55 років) і областю проживання до початку війни (до 24 лютого цього року). Джерела отримання даних: панель "Власна думка", підписники інформаційних каналів Державних адміністрацій в усіх областях та інші канали комунікації з онлайн-аудиторією в Україні.

Дослідження проводилось 9-11 квітня на волонтерських засадах дослідницькою панеллю “Власна думка” за підтримки Інституту соціології Національної академії наук з ініціативи Офісу Президента.