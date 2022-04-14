NYT: ЕС начал подготовку эмбарго на импорт нефти из РФ

Чиновники Європейського Союзу почали займатися розробкою рішення щодо запровадження ембарго на російські нафтопродукти.﻿ Про це пише американська газета New York Times із посиланням на європейських чиновників та дипломатів, повідомляє Новое время.

ЄС довгий час не хотів запроваджувати заборону на російську нафту через позицію Німеччини, потенційний вплив такого рішення на політичну ситуацію в регіоні та очікуване зростання цін на енергоносії.

Проте зараз ЄС рухається до ухвалення поетапної заборони, яка покликана дати Німеччині та іншим країнам час для пошуку альтернативних постачальників, розповіли співрозмовники видання. Раніше цього місяця блок схвалив заборону на імпорт російського вугілля, передбачивши чотиримісячний перехідний період.

Газета зазначає, що ембарго на імпорт російської нафти можуть схвалити не раніше фінального туру виборів у Франції 24 квітня, щоб гарантувати, що вплив на ціни на бензин не допоможе популістичному політику Марін Ле Пен і не нашкодить шансам нинішнього президента Франції Еммануеля Макрона на переобрання, відзначили джерела NYT.

Європейський союз уже схвалив п'ять пакетів жорстких санкцій проти Росії. У рамках п'ятого раунду, запровадженого після появи інформації про звірства російських окупантів у Бучі Київської області, блок схвалив заборону імпорту російського вугілля з серпня 2022 року.

Австралія, Великобританія, Канада та США запровадили прямі заборони на покупку російської нафти. Європейський Союз поки не пішов на аналогічний крок через позицію Німеччини та Угорщини, а Індія та Китай продовжують купувати російську нафту.

Багато покупців у Європі добровільно відмовилися від російської нафти, щоб уникнути репутаційних збитків чи можливих юридичних проблем.

Сьогодні, 14 квітня, міністр закордонних справ та оборони Ірландії Саймон Ковені заявив у ході візиту до Києва, що Ірландія виступає за введення Євросоюзом ембарго на імпорт російської нафти у рамках шостого пакету санкцій проти країни-агресора.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявляв, що шостий пакет санкцій проти Росії включатиме "пункт щодо нафти".

Bloomberg Economics прогнозує, що цього року Росія заробить $321 млрд на експорті енергоносіїв, що більш ніж на третину більше, ніж у 2021 році.