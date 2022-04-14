НБУ зняв заборону на продаж готівкової валюти

Національний банк дозволив банкам відновити продаж готівкової іноземної валюти населенню з 14 квітня. Про це заявила пресслужба НБУ, повідомляє Укрінформ.

"Національний банк України з 14 квітня 2022 року дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню. Очікується, що відновлення продажу готівкової валюти банками сприятиме зменшенню можливостей для функціонування ринку нелегальних валютообмінних операцій та, відповідно, зниженню ризиків для громадян" , - ідеться у заяві.

При цьому для запобігання тиску на валютний ринок НБУ передбачив, що уповноважена установа може здійснювати продаж готівкової валюти клієнтам у межах різниці між загальним обсягом купівлі нею готівкової іноземної валюти та обсягом її продажу. Така різниця розраховуватиметься, починаючи з 13 квітня 2022 року.

Додатково визначено, що курс продажу готівкової валюти уповноваженими установами може відхилятися не більш як на 10% від офіційного курсу НБУ на день здійснення операції. Водночас курс не може бути нижчим за офіційно встановлений.

Крім того, з метою недопущення неконтрольованого виведення капіталу за кордон Національний банк заборонив банкам достроково погашати кредити, отримані ними від нерезидентів.