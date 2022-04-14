Глава ЦРУ закликав не ставитись легковажно до ядерної загрози з боку РФ

Глава ЦРУ Вільям Бернс попереджає, що загроза використання РФ ядерної зброї не повинна сприйматися «легковажно», оскільки російський диктатор Володимир Путін стикається з невдачами в Україні, повідомляє Новое время.

"З огляду на потенційний відчай президента Путіна та російського керівництва, враховуючи невдачі, з якими вони досі стикалися у військовій сфері, ніхто з нас не може легковажно ставитися до загрози, яку є потенційним застосуванням тактичної ядерної зброї або ядерної зброї малої потужності" , — цитує його слова СNN.

Він зазначив, що ЦРУ «дуже уважно стежить за цим». Але він також наголосив, що США поки що не бачать жодних ознак того, що Росія готується піти на такий крок.

Проте Бернс попередив, що Путін стає все більш ізольованим, і його «апетит до ризику зростає в міру того, як його хватка в Росії посилюється».

"Коло його радників звузилося, і в цьому маленькому колі ніколи не ставили під сумнів його судження або його вперту, майже містичну віру в те, що його доля - відновити сферу впливу Росії" , - сказав Бернс.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що на тлі повномасштабного вторгнення в Україну РФ застосує ядерну зброю лише тоді, коли виникне загроза існуванню країни-агресора.