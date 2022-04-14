Міноборони РФ повідомило, що крейсер "Москва" затонув

У міністерстві оборони Росії визнали, що ракетний крейсер Москва затонув. Про це пишуть РосЗМІ, повідомляє Новое время.

Представники країни-агресора заявили, що крейсер «затонув під час буксирування в умовах шторму». Стверджується, що екіпаж евакуювали на інші кораблі, а флагман Чорноморського флоту РФ отримав пошкодження корпусу під час пожежі від детонації боєзапасу.

Увечері 14 квітня начальник Одеської ОВ Максим Марченко повідомив, що крейсер Москва догоряє у Чорному морі.