Зеленський озвучив найближчу ціль РФ у війні

Найближча ціль Росії – оточити українських військових у повномасштабній битві за Донбас та забрати його. Про це сказав Зеленський в інтерв'ю ВВС, повідомляє Кореспондент.

У розмові з журналістом Зеленський наголосив, що європейські країни, які продовжують купувати російську нафту, заробляють гроші на чужій крові. Президент виділив Німеччину та Угорщину, наголосивши на блокуванні з їхнього боку спроб ввести ембарго на продаж енергоносіїв, від яких Росія може отримати до 326 мільярдів доларів цього року.

Зеленський також зазначив, що серед керівництва України зростає розчарування щодо Берліна, який підтримав деякі санкції проти Росії, але досі чинив опір закликам підтримати жорсткіші заходи щодо нафти.

Президент заявив також, що Україна не отримує постачання досить швидко, щоб відбити напад Росії.

"США, Великобританія, деякі європейські країни - вони намагаються допомогти і допомагають. Але все ж таки нам потрібно це раніше, раніше і швидше. Ключове слово - зараз" , - сказав Зеленський.

Щодо загиблих у Маріуполі, то Зеленський сказав, що там могли бути вбиті десятки тисяч людей.

"У нас також є інформація про те, що поряд із цими десятками тисяч загиблих багато хто зник безвісти. Ми знаємо, що їм замінили документи, їм дали російські паспорти і відвезли вглиб Росії - кого в табори, кого в інші міста. Що відбувається з цими людьми, ніхто не знає. Скільки вбитих, ніхто не знає" , - додав Зеленський.

За словами Зеленського, військові злочини в Маріуполі, Бучі та Бородянці ще більше звузили можливість мирних переговорів з РФ.

"Справа не в мені - справа в Росії. У них не буде більше шансів поговорити з нами" , - наголосив президент.

На запитання про перші дні війни Зеленський відповів, що уряд зосередився на тому, щоб уникнути паніки, набігів на банки та дестабілізації економіки України. Тому, як стверджує президент, влада заздалегідь і не повідомляла про напад, який готується, але не очікувала повномасштабного вторгнення.

Президент України підкреслив, що схід зараз є найбільш складною ситуацією для ЗСУ, і вперше озвучив кількість українських військових на Донбасі.