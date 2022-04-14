Глава ЦРУ назвав Китай основним супротивником США

Глава ЦРУ назвав Китай основним супротивником США

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив про наявність чотирьох основних "викликів, які "сформують майбутній світоустрій", зазначивши, що єдиним і головним геополітичним викликом для США в поточному столітті є Китай. Про це пишуть західні ЗМІ, повідомляє Корреспондент.

Примітно, що Росія не значиться серед довготривалих викликів. А про президента РФ Володимира Путіна Бернс сказав, що той "загрянув в образі, амбіціях і невпевненості".

"Чотири масштабні виклики сформують наше майбутнє і майбутній світоустрій. Перший - негайна загроза, яку становить агресія Росії проти України, що відновилася. Другий - більш довгострокова проблема, яку створюють амбіції Китаю у сфері лідерства. На мій погляд, він є єдиним і найважливішим геополітичним викликом у ХХІ столітті", - сказав Бернс.

Два інші важливі виклики на думку директора ЦРУ, це масштабний вплив технологічних змін та формування робочої сили, яка базувалася б на різноманітності американського суспільства.

Новини

Популярні теми форуму

analytics