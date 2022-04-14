Глава ЦРУ назвав Китай основним супротивником США

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив про наявність чотирьох основних "викликів, які "сформують майбутній світоустрій", зазначивши, що єдиним і головним геополітичним викликом для США в поточному столітті є Китай. Про це пишуть західні ЗМІ, повідомляє Корреспондент.

Примітно, що Росія не значиться серед довготривалих викликів. А про президента РФ Володимира Путіна Бернс сказав, що той "загрянув в образі, амбіціях і невпевненості".

"Чотири масштабні виклики сформують наше майбутнє і майбутній світоустрій. Перший - негайна загроза, яку становить агресія Росії проти України, що відновилася. Другий - більш довгострокова проблема, яку створюють амбіції Китаю у сфері лідерства. На мій погляд, він є єдиним і найважливішим геополітичним викликом у ХХІ столітті" , - сказав Бернс.

Два інші важливі виклики на думку директора ЦРУ, це масштабний вплив технологічних змін та формування робочої сили, яка базувалася б на різноманітності американського суспільства.