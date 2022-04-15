Федоров: Google відключив можливість будь-яких платежів із Росії

Глава Мінцифри Михайло Федоров заявив, що компанія Google відключила платежі всіх видів російських карт, повідомляє Новое время.

Компанія Google відключила платежі з Росії для будь-яких карток, а також за номером телефону.

Про це у своєму Telegram із посиланням на компанію написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Компанія Google відключила платежі з Росії. Заплатити не можна жодним видом російських карток. Також скасували підписку із платежами з мобільного», - написав міністр .

Як раніше повідомлялося, що іноземні інтернет-магазини почали блокувати платежі за випущеними в РФ картами UnionPay. Карти китайської платіжної системи мали стати заміною відключеним за кордоном карткам Visa та Mastercard.

Нагадаємо, що 6 березня міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard оголосили, що припинять транзакції в Росії.

Карти Visa та Mastercard, випущені в Росії, продовжать працювати на території країни, але не можна буде розплатитися за кордоном.