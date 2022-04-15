Пентагон: ймовірність ракетних ударів по Києву залишається високою

У Міністерстві оборони США заявили, що Київ та інші міста України продовжують перебувати під загрозою ракетних обстрілів з російського боку. Відведення російських військ від Києва та Чернігова серйозно не змінило цю ситуацію, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це на брифінгу заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

"Так, звичайно, у Росії є можливість завдати удару по Києву. Всупереч відведенню військ від столиці, зберігається велика ймовірність ракетних ударів" ,- підкреслив Кірбі у відповідь на прохання прокоментувати заяви кремля про намір націлити свої ракети на центри прийняття рішень.

Кірбі також зазначив, що Росія не вживає серйозних заходів, щоб перервати постачання озброєння в Україну з Європи. За його словами, рейси на перевалочні пункти в регіоні як і раніше здійснюються, так само як і наземне переміщення цього матеріалу на Україні.

"Ми не бачили жодних спроб Росії перекрити цей потік. І ми просто будемо продовжувати це робити" , - заявив Кірбі.

Своєю чергою в Міноборони України закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Заступник Міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що загроза ракетних ударів зберігається по всій території країни.