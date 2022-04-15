Мін'юст США: заступник голови Держдуми РФ організовував пропагандистську кампанію

Віцеспікера Держдуми Олександра Бабакова США звинуватили у змові для роботи у якості незареєстрованих агентів Росії, а також у порушенні санкцій і шахрайстві з візами, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства юстиції США.

За інформацією американського Мін'юсту, Бабаков організовував таємну російську пропагандистську кампанію, яка повинна була просувати зловмисні політичні задуми Росії проти України та інших країн, включаючи США.

Більш того, за версією слідства, російський чиновник працював над ослабленням партнерських відносин США з європейськими союзниками, підривом західних санкцій і заохоченням незаконних дій Росії, спрямованих на руйнування суверенітету України. З пресрелізу Мін'юсту також випливає, що росіяни займалися платною пропагандою.