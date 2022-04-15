Bloomberg: лізингові компанії зможуть продати РФ літаки, які країна вкрала

Деякі європейські авіабудівні компанії зможуть продати Росії літаки, які країна раніше вкрала. Усього було вкрадено близько 500 бортів, повідомляє Новое время.

Ухвалена минулого тижня поправка до санкцій Євросоюзу дозволить деяким авіабудівним компаніям потенційну можливість продати російським перевізникам раніше вкрадені РФ літаки. Про це пише Bloomberg.

Зокрема уряди Євросоюзу дозволять організаціям у своїх країнах продовжувати отримувати платежі від російських компаній за договорами фінансової оренди. ( Лізингу), підписаним до 26 лютого.

Право власності на літак може бути передане після повної виплати орендної плати.

" Це становище забезпечує таке необхідне послаблення для орендодавців з ЄС, чиї літаки, можливо, приземлилися в Росії" , - цитує агентство юристів.

Водночас, російській стороні не можуть бути надані жодні економічні ресурси, крім передачі права власності на літак після повного відшкодування витрат компанії з ЄС.

Скільки з кількох сотень вкрадених РФ літаків потенційно мають право на цей виняток поки що невідомо.

Раніше повідомлялося, що сума вкрадених Росією лізингових літаків склала 20 млрд. доларів .

Російські авіакомпанії через санкції здатні виконувати рейси лише у вісім країн світу.