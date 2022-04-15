Пентагон: США передадуть Україні гелікоптери, які призначалися Афганістану

США в рамках нового пакету військової допомоги передадуть Україні гелікоптери Мі-17, які раніше призначали Афганістану, повідомляє Новое время.

Про це на брифінгу повідомив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі.

"Ці 11 Мі-17 призначалися для Афганістану. Вони надходять із наших запасів" , — сказав він.

Кірбі додав, що раніше США вже передали Україні п’ять гелікоптерів.

"Це не вперше, коли ми направляємо їм Мі-17" , — зазначив представник Пентагону.

Президент США Джо Байден під час розмови з українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що Вашингтон надасть Україні військову допомогу ще на 800 млн доларів.