Пентагон: США передадуть Україні гелікоптери, які призначалися Афганістану
США в рамках нового пакету військової допомоги передадуть Україні гелікоптери Мі-17, які раніше призначали Афганістану, повідомляє Новое время.
Про це на брифінгу повідомив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі.
"Ці 11 Мі-17 призначалися для Афганістану. Вони надходять із наших запасів", — сказав він.
Кірбі додав, що раніше США вже передали Україні п’ять гелікоптерів.
"Це не вперше, коли ми направляємо їм Мі-17", — зазначив представник Пентагону.
Президент США Джо Байден під час розмови з українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що Вашингтон надасть Україні військову допомогу ще на 800 млн доларів.