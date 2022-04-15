Дуда затвердив зміни в законі Польщі про допомогу українцям

Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону про допомогу громадянам України, яка уточнює деякі положення про підтримку для біженців війни. Зокрема, йдеться про тимчасовий допуск до медичної професії та спрощення реєстрації в системі PESEL, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Основні поправки стосуються тимчасового допуску до медичної професії та впорядкування реєстрації в системі податкових номерів PESEL.

У законі є положення про тимчасовий допуск лікарів з-за меж Євросоюзу на практику до Польщі для допомоги українським біженцям і про дозвіл воєводи на організацію екстреної медичної допомоги в місцях скупчення громадян України.

Також нововведення дозволять українським біженцям взяти участь у заняттях, які проводить Центр соціальної інтеграції; дозволяє громадянам України надавати психологічну допомогу своїм співвітчизникам, які не володіють польською мовою.

Крім того, зміни в законі стосуються і громадян Білорусі, які прибули до Польщі з України - їм спрощують отримання гуманітарних віз.