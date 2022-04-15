Кабмін зобов'язав чиновників повернутися до України до 25 квітня

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою зобов'язав чиновників повернутися в Україну. У них є час до 25 квітня, інакше загрожує дисциплінарне стягнення, включаючи звільнення, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Йдеться про постанову №440 "Деякі питання організації роботи державних службовців та працівників державних органів у період воєнного стану".

Цим документом:

надається право керівникам державної служби під час дії воєнного стану запроваджувати дистанційну роботу для працівників, які перебувають на території України;

встановлюється, що робота працівників за кордоном допускається лише у разі службового відрядження;

надається право керівнику державної служби застосовувати дисциплінарне стягнення до працівників, які перебувають у робочий час поза робочим місцем без вирішення відповідного керівника.

Нагадаємо, що згідно із законом про держслужбу до державних службовців застосовується один із таких видів дисциплінарного стягнення: