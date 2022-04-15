МВФ готується до масштабного відновлення України після війни
Міжнародний валютний фонд (МВФ) готується до масштабного відновлення України після війни проти Росії. Крім того, фонд підтримає країни, які прийняли українських біженців, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.
Про це розповіла в інтерв'ю директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва.
"Зі світового досвіду ми знаємо, що конфлікт - це ворог розвитку і процвітання. Висока вартість війни калічила і продовжує калічити дуже багато країн. Оскільки ми сподіваємося на мир, ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні і всім постраждалим країнам", - зазначила вона.
За її словами, фонд вже надав Україні екстрене фінансування в розмірі 1,4 млрд доларів, а також запустив спеціальний рахунок, який дає безпечний спосіб подальшого фінансування України.
"І разом з міжнародними партнерами ми готуємося до масштабних зусиль з відновлення, які будуть потрібні", - підкреслила Георгієва.
Вона додала, що МВФ працює над підтримкою країн-сусідів, які прийняли українських біженців.