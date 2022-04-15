Міжнародний валютний фонд (МВФ) готується до масштабного відновлення України після війни проти Росії. Крім того, фонд підтримає країни, які прийняли українських біженців, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.

Про це розповіла в інтерв'ю директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва.

"Зі світового досвіду ми знаємо, що конфлікт - це ворог розвитку і процвітання. Висока вартість війни калічила і продовжує калічити дуже багато країн. Оскільки ми сподіваємося на мир, ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні і всім постраждалим країнам" , - зазначила вона.

За її словами, фонд вже надав Україні екстрене фінансування в розмірі 1,4 млрд доларів, а також запустив спеціальний рахунок, який дає безпечний спосіб подальшого фінансування України.

"І разом з міжнародними партнерами ми готуємося до масштабних зусиль з відновлення, які будуть потрібні" , - підкреслила Георгієва.

Вона додала, що МВФ працює над підтримкою країн-сусідів, які прийняли українських біженців.