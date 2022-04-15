Блінкен: Китаю доведеться зробити вибір між Україною та РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив переконання, що Китаю зрештою доведеться зробити вибір у нинішньому конфлікті навколо України, оскільки він "позначається на його репутації у світі", повідомляє Голос Америки.

Виступаючи на організованій Мічиганським університетом відеоконференції, Блінкен нагадав, що ще до вторгнення Росії в Україну Москва та Пекін прийняли спільну заяву, в якій наголошувалося, що дружба між ними "не має меж".

"Думаю, зараз певною мірою перевіряється, які ці межі, оскільки Китай перебуває у скрутному становищі" , - зазначив очільник американської дипломатії.

У зв'язку з цим Блінкен нагадав, що Китай неодноразово заявляв, що його політика ґрунтується на дотриманні Статуту ООН та на принципах, що лежать у його основі.

Як наголосив Блінкен, "даним принципам зараз кинуто виклик" через збройне вторгнення Росії в Україну.

"Ми чекаємо, що Китай виступить на захист принципів, яких, як він заявляє, він дотримується. Але він не робить цього. нібито виступає і тим, що він по-справжньому робить. Думаю, це позначається на його репутації у світі, у багатьох частинах світу" , - зазначив держсекретар США.

"Тут суть не в тому, щоб стати на бік США, а в тому, щоб бути на тій стороні, яка має рацію, проти тієї, яка неправа. У тому, щоб підтримати основоположні принципи системи міжнародних відносин або хаос або конфлікт. І, в зрештою, Китаю доведеться зробити вибір" , - наголосив Блінкен.

Держсекретар США також зазначив, що недопущення прямого військового зіткнення з Росією входить до національних інтересів США.

"Президент має бути впевнений, що він дбає про інтереси американського народу. Одним із цих інтересів є забезпечення того, щоб ми у міру своїх можливостей не вступали у прямий конфлікт з Росією, щоб ми уникали дій, які можуть призвести до більш масштабній війні. Ми хочемо покласти край цій війні та російській агресії, а не розширювати її так, щоб це не принесло нікому користі" , - сказав він.

"Ми продовжуватимемо робити все можливе для України з метою переконатися, що в її руках є засоби для забезпечення власної безпеки і, зрештою, для зміцнення її позицій за будь-якого можливого дипломатичного врегулювання шляхом переговорів" , - сказав Блінкен.

Держсекретар наголосив, що США намагаються зробити "все можливе, щоб допомогти завершити цю війну якнайшвидше".

"Але ми також готові до того, що це триватиме деякий час" , - зазначив він.

Говорячи про постачання Україні озброєнь, держсекретар зазначив, що США та їхні партнери прагнуть "якнайшвидше доставити українцям кошти, які вони вміють ефективно використати".