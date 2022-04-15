ОДА: російська армія 24 рази обстріляла Луганщину за добу, є жертви

24 рази російські війська обстрілювали будинки та інфраструктуру Луганщини 14 квітня, внаслідок чого дві людини загинули, ще двох поранено. 15 квітня обстріли продовжуються, є жертви, повідомляє Українська правда.

Про це написав очільник Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай у Telegram.

Він наголосив, що йдеться про вогонь, відкритий ворогом по житлових кварталах та об’єктах інфраструктури, та аж ніяк не про бойові дії.

П’ять разів росіяни цілили по домівках кремінян, ще чотири – лисичан.

Знищено та пошкоджено 12 будинків, технічних та промислових споруд.

Встановлено, що дві особи загинули, ще двох поранено. Так, внаслідок артилерійського обстрілу 37-річний житель Кремінної зазнав проникаючого осколкового поранення спини.

"У Рубіжному протягом місяця тривають позиційні вуличні бої. Деякі сумні новини ми отримуємо, лише коли свідку події вдається вирватися із рук загарбників. Вчора стало відомо, що ще у березні місцевий житель зазнав поранень, після чого був вивезений невідомими особами в бік Сватового, втратив багато крові та через дві доби помер".

Гайдай додав, що хаотичні обстріли Кремінної продовжуються із вечора 14 квітня. Одна людина загинула, п’ятеро поранені в ніч на 15-те.

"Росіяни відкрили вогонь по місту із важкого озброєння. Обстріли не вщухали всю ніч, продовжуються і дотепер. Небезпечно по всій території населеного пункту. Осколкові поранення отримали п’ятеро місцевих жителів. Одна літня людина загинула".